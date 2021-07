Prefeitura entrega mais de 4 mil kits de absorventes higiênicos à população vulnerável

A Prefeitura de Guarulhos já distribuiu 4.092 kits de absorventes higiênicos do projeto Mude Esse Ciclo desde o último dia 5. Nesta quinta-feira (29), a entrega de 650 kits beneficiou jovens e mulheres em vulnerabilidade social que moram nas comunidades Campo da Paz (Taboão) e dos Morros (Sítio dos Morros). Outros 1.200 foram distribuídos pelas 12 unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) do município, por meio de atendimento socioassistencial.

A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social em parceria com o Fundo Social, empresas e sociedade civil visa a proporcionar mais dignidade ao público feminino em vulnerabilidade social durante o ciclo menstrual, combater a pobreza menstrual (a escassez de recursos para cuidados íntimos) e ampliar o acesso ao tema e seus efeitos para possibilitar a melhoria da qualidade de vida.

O kit é composto por um panfleto com orientações e embalagem com oito unidades de absorventes doados por empresas parceiras da ação. A distribuição está condicionada às quantidades arrecadadas nas doações.

Empresas e a população em geral podem colaborar com doações. Caixas coletoras com o cartaz do projeto estão espalhadas nas diversas secretarias municipais e no Fundo Social. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2087-7400.