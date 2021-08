Dia dos Pais: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro promovem atividades

Nas redes sociais já estão as primeiras atividades de agosto do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari.

A programação desta semana apresenta curiosidade e muita música em homenagem ao Dia dos Pais.

Fim de semana de música no Museu e Auditório

No sábado (07), às 15h, os equipamentos compartilham a composição “Miragem Árabe”, desenvolvida em flauta e percussão pelo trio Ara Lumes, tema que faz parte do projeto “A poética das Flautas e das Percussões étnicas”. A execução é composta pelo trio: Moringa D’Xoroque, Marcelo Magano na percussão e Vagner Henrique Nazareth na flauta.

Além disso, no domingo (08) tem apresentação musical em homenagem ao Dia dos Pais. Gabriel Sales e o pai Dagoberto Sales, de Campos do Jordão, apresentam, às 11h, pelas mídias sociais, a música “Meu Velho e Querido Pai”, de autoria de Dagoberto. Pai e filho já tocam juntos há quase 20 anos.

Vale lembrar que o museu está aberto para visitação presencial de terça-feira a domingo, das 9h às 18h, com 80% da capacidade. A medida acontece pela inserção do Estado de São Paulo à fase de transição do Plano SP, que possibilita o retorno seguro e gradativo das atividades presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária para seus funcionários e visitantes.

Todas as atividades estarão disponíveis nas mídias sociais (Facebook e Instagram – @museufelicialeirner) e também no site oficial do museu: www.museufelicialeirner.org.br/culturaemcasa.