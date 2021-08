Prefeitura promove ações para celebrar o Dia Mundial do Pedestre

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos irá realizar ações de educação e orientação sobre travessia segura em pontos da cidade com maior índice de ocorrências de acidentes com pedestres na próxima segunda-feira (09), em alusão ao Dia Mundial do Pedestre, que é celebrado no domingo (08).

A iniciativa traz como mote principal a frase “Desconecte-se do celular ao atravessar”, já que muitos acidentes envolvendo pedestres têm acontecido pelo excessivo uso do smartphone, que tira a atenção do trânsito de condutores e pedestres.

Voltadas diretamente aos condutores, serão transmitidas mensagens como “a faixa é do pedestre”, “dê a preferência ao pedestre” e “motorista: respeite a faixa de segurança”. Os agentes da STMU darão orientações aos pedestres, tais como não entrar na frente de ônibus, respeitar a sinalização dos semáforos, atravessar sempre que possível na faixa de pedestres e caminhar pela calçada.

Nas rodovias também será desenvolvido um trabalho de conscientização. Na Ayrton Senna, a Polícia Rodoviária Estadual estará nas passarelas junto com a concessionária Ecopistas. Já na rodovia Presidente Dutra, a Polícia Rodoviária Federal também realizará orientações em passarelas e travessias.