Aeroportuários podem tomar a 2ª dose da covid-19 em qualquer UBS

Os trabalhadores do Aeroporto Internacional de Guarulhos podem procurar qualquer uma das 68 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade a partir da próxima segunda-feira (16), para tomar a segunda dose contra a covid-19. A orientação da Secretaria de Saúde é para que eles procurem o posto mais perto de sua residência, ainda que o cartão de vacinação esteja com a indicação da UBS Cecap, a fim de que esta unidade fique referenciada para o atendimento dos aeroportuários que trabalham na cidade, mas residem fora do município.

A pedido do prefeito Guti, o Aeroporto de Guarulhos foi o primeiro espaço aéreo do País a imunizar os seus trabalhadores em maio passado. Ao todo, foram aproximadamente 27 mil aeroportuários vacinados. Somando com os demais públicos que devem receber a segunda dose contra a covid-19 a partir da próxima semana, chega a 65 mil pessoas o público que deve retornar às UBS do município nos próximos dias, para completar seu esquema vacinal.

A recomendação a quem vai receber a segunda dose é para comparecer às unidades de saúde na data indicada no cartão de vacinação, documento que também deve ser apresentado no momento da imunização, além de um documento com foto.