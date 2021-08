‘Xepa da vacina’ será usada para antecipar 2ª dose na cidade de São Paulo

Com o avanço da cobertura vacinal, a partir da próxima segunda-feira (* 16), a inscrição na chamada “xepa da vacina” da cidade de São Paulo, que possibilita à população receber doses remanescentes de imunizantes contra a covid-19, poderá ser feita pela primeira vez por pessoas que desejam antecipar a dose de reforço das vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac. Anteriormente, a “xepa” era destinada àqueles que pretendiam adiantar a primeira dose.

Anunciada pela Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira (12), a medida só é possível porque a capital paulista planeja vacinar toda a população adulta com ao menos uma dose até o próximo domingo (15), com a “virada da vacinação”. Dessa forma, não há mais necessidade de o público acima de 18 anos se inscrever para ser beneficiado com primeiras doses remanescentes.

Para se beneficiar da “xepa”, pessoas que moram, estudam ou trabalham na capital poderão se inscrever em uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São Paulo a partir da próxima segunda-feira (16). É necessário apresentar comprovante de residência.

Como requisito, além disso, é preciso ter tomado a primeira dose dos imunizantes da Pfizer ou AstraZeneca há mais de 60 dias. No Brasil, elas costumam ser aplicadas com um intervalo de 90 dias entre as doses. No caso da Coronavac, cujo espaço entre doses normalmente é de 28 dias, o intervalo mínimo é de 15 dias. A convocação é realizada por ordem de inscrição.

A aplicação de vacinas remanescentes, como também ocorreu no caso das primeiras doses, está sujeita à disponibilidade ao final do dia em cada UBS. Cada unidade de saúde contará com uma lista de espera com os usuários de sua área de abrangência, que atendam aos critérios de intervalo entre as doses, com telefones para convocação. A orientação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é que nenhuma dose viável de vacina seja desperdiçada.

Até esta quinta-feira (12), a cidade de São Paulo havia vacinado 92% da população adulta com ao menos uma dose contra a covid-19. Com duas doses ou dose única, são 38,6%, apontam dados do Vacinômetro. Ao todo, 11.737.928 doses já foram aplicadas na capital paulista.