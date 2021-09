Orquestra Jovem apresenta Noites de Berlim neste sábado no Adamastor

No próximo sábado (18), às 20h, a Série Fronteiras da Temporada destaca o concerto Noites de Berlim, com a Orquestra Jovem no Teatro Adamastor. Os ingressos são limitados a 300 lugares e estão disponíveis para retirada gratuita no site http://orquestrasdeguarulhos.com/. Iniciativa da Secretaria de Cultura de Guarulhos, o espetáculo também será transmitido pelas redes sociais das orquestras no YouTube e no Facebook.

A solista da noite, a atriz, pianista e cantora Cida Moreira, interpreta canções de “cabaré” de Kurt Weill e Bertolt Brecht, além de outras parcerias de Weill com Jean Cocteau, Hanns Eisller, Maurice Magre e Roger Fernay. Nessa ocasião o público terá a oportunidade de conferir um repertório que ultrapassa as fronteiras da música ao dialogar com canções de cabaré em um acabamento sinfônico.

O programa conta ainda com passagens orquestrais e músicas famosas de Weill e Brecht, como a Canção de Salomão e Bilbao Song.

Para saber mais sobre os eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos apresenta a Série Fronteiras – Noites de Berlim

Data: sábado, 18 de setembro

Horário: 20h

Teatro Adamastor – avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo

Transmissão pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/