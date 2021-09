Guarulhos promove ações de conscientização na Semana Nacional do Trânsito

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos programou uma série de ações para a Semana Nacional de Trânsito (SNT), que tem como tema este ano: “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. A ideia da iniciativa, celebrada anualmente entre 18 e 25 de setembro, é promover atividades de conscientização em todo o país para alertar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre como devem se comportar no trânsito a fim de evitar acidentes.

Em 22 de setembro é comemorado o Dia Mundial sem Carro, e como meio de fomentar a mobilidade sustentável a STMU vai estimular os servidores a deixarem seus carros em casa. Além disso, a Pasta irá realizar uma “pedalada” na região central da cidade com agentes de trânsito, guardas civis e bombeiros.

O Agente de Trânsito, profissional que atua em prol da preservação da segurança de todos os usuários da via, será homenageado no dia 23. E no dia 25 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Trânsito, com ação integrada entre a STMU, as polícias rodoviárias Federal e Estadual, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Saúde e Universidade Guarulhos em bares e restaurantes da Vila São Jorge e Jardim Maia.