Bosque Maia promove visitas monitoradas à nascente de água recuperada

Uma fonte de água cristalina em meio a um dos bairros mais movimentados da cidade é a nova atração do Bosque Maia. Após anos de trabalho de recuperação e recomposição florestal, a nascente que abastece o principal lago do parque voltou a verter água em quantidade suficiente para ser considerada fonte modelo e passará a receber visitas monitoradas.

Os primeiros passeios acontecem nos próximos dias 21 e 23, às 14h. Serão duas turmas com dez participantes cada. O uso de máscara e o distanciamento social serão obrigatórios. Durante a trilha de aproximadamente uma hora de duração, os biólogos do Centro de Educação Ambiental conversarão com os visitantes sobre a importância das nascentes e da preservação das florestas. Haverá plantio de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, uma vez que o processo de recuperação do local ainda está em curso. É necessário fazer inscrição antecipada pelo telefone 2475-9843.

Nascentes são manifestações superficiais de lençóis subterrâneos que dão origem a cursos d’água. “Mesmo atravessando um dos períodos mais severos de estiagem vividos no país, a nascente do bosque agora apresenta bom fluxo de água graças ao trabalho de recuperação e preservação realizado pela equipe de biólogos do parque”, comemora o secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista.