Um saboroso roteiro gastronômico na deliciosa Gonçalves

Reginaldo Pupo

A cidade de Gonçalves, no sul de Minas Gerais, bem conhecida por sua exuberante natureza, pelos passeios, trilhas, cavalgadas e cachoeiras. E após um dia intenso de atividades, a fome começa a se manifestar. É quando turistas começam a busca por restaurantes para saciar a fome. Não deixa a desejar quando o assunto é gastronomia.

São restaurantes, gastrobares e cafés com gastronomia regional e também refinada, que agradam a todos os paladares. Em clima de serra, muitos aproveitam a característica típica da região para tornar as experiências gastronômicas ainda mais inesquecíveis.

É o caso do Restaurante Sauá (www.restaurantesaua.com.br). O empreendimento, que funciona desde 2002 na Pousada Bicho do Mato, sob o comando do chef Vitor Pompeu, está localizado na zona rural da cidade, no bairro do Sertão do Canta Galo.

A casa é uma das pioneiras na valorização dos produtos locais e regionais, aproveitando a diversidade da Mantiqueira, fortalecendo, desta forma, os pequenos produtores.

Os queijos regionais são alguns dos produtos oferecidos aos clientes, como o Curado na Chuva, da K-Braz, de Brazópolis (MG); o Queijo Pinheirinho, produzido no bairro de mesmo nome em Gonçalves; e o Queijo Borbinha, que é servido empanado, da queijaria Bolderini, de Pindamonhangaba (SP).

Gastronomia refinada

Turistas de Gonçalves se sentirão “em casa” com os restaurantes que apostam em uma gastronomia mais refinada, algo comum nos grandes centros urbanos. Na Gonçalves de sete mil habitantes tem espaço para pratos mais elaborados e com apresentação impecável.

O San Benedetto (35 99142-9206), comandado pelo Chef Rudney Andrade, é focado na comida típica mineira. As massas e molhos, que compõem outra especialidade da casa, a gastronomia italiana, são preparados com ingredientes produzidos na Mantiqueira.

O restaurante funciona em uma casa quase centenária bem no centro da cidade. Os ambientes interno, varandas e jardim são bem agradáveis. Aliás, o jardim é bem disputado pelos frequentadores pois proporciona uma experiência diferente. Para chegar até as mesas é preciso passar por um chão de pedriscos.

Flor de Zucca

Inaugurado no último dia 27 de agosto, o Restaurante Flor de Zucca abriu as portas para oferecer mais uma opção gastronômica refinada em Gonçalves. Comandada pela Chef Kátia Reis, sua cozinha tem inspiração italiana e utiliza ingredientes de alta qualidade da região da Serra da Mantiqueira.

Tanto que o carro-chefe da casa é um dos ícones da culinária italiana, o raviolli. O especial da casa, Raviolli de Zucca, já é um sucesso. É produzido com massa fresca artesanal, recheada com purê de abóbora assada, especiarias, amêndoas, limão siciliano e queijo. Tudo muito saboroso, com temperos no ponto correto e ingredientes bem equilibrados.