Dose adicional contra a covid-19 é liberada para trabalhadores da educação a partir de terça-feira

A partir de terça-feira (16) os trabalhadores da educação com 18 anos ou mais que tomaram a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única) há pelo menos seis meses poderão procurar qualquer UBS de Guarulhos ou o Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) para receber a dose adicional contra a covid-19.

No ato da vacinação, além de apresentar cartão de vacinação, documento com foto, CPF e comprovante de endereço, o trabalhador deverá comprovar vínculo empregatício ativo com a instituição de ensino da cidade por meio de holerite ou crachá.

A dose adicional será aplicada pela Prefeitura com o imunobiológico disponível no momento. Trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais, pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos de alto grau também fazem parte do grupo elegível para receber a dose adicional.