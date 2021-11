Prefeitura e Estado se unem em ação de prevenção ao HIV e às hepatites virais

Neste domingo (14), das 16h às 21h, o Bosque Inocoop recebe o projeto #PartiuPrevPerifa, uma parceria entre os Programas IST/AIDS e Hepatites Virais de Guarulhos e o Programa Estadual IST/AIDS para atuar em comunidades periféricas, com foco na democratização do acesso às tecnologias de prevenção para o HIV/IST e as hepatites virais.

Na ação, composta por profissionais do Programa Estadual IST/AIDS e da Rede SUS Guarulhos (SAE Carlos Cruz, UBS Inocoop e Programa IST/AIDS de Guarulhos), será realizada a testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais, além da Profilaxias Pré-Exposição e Pós-Exposição para o HIV (PrEP e PEP), distribuição de preservativos masculinos e femininos e orientações sobre prevenção do HIV/IST e hepatites virais. A realização conta também com a parceria com a Associação Marinatti e a Associação dos Moradores do Inocoop (AMI).

O primeiro local de atuação foi escolhido após um mapeamento inicial, realizado em parceria com a sociedade civil. “Escolhemos o Bosque do Inocoop em razão de dois eventos que já acontecem por lá, o Slam Bzola e a Batalha de Rimas Bzola, que reúnem um público jovem nos fins de tarde e no início de noite aos domingos”, explica Ricardo Fernandes Gambôa, coordenador do Programa HIV/IST e Hepatites Virais da Secretaria da Saúde.

A periodicidade do retorno da equipe de saúde e prevenção será definida a partir dos resultados das primeiras intervenções, coincidindo, sempre, com os eventos culturais que ocorrem no local. Além disso, há a perspectiva de atuação em outros pontos da cidade a serem definidos.

Serviço

#PartiuPrevPerifa

14 de novembro de 2021 – das 16h às 21h

Bosque Inocoop (localizado entre as avenidas Papa João Paulo I e Francisco Xavier Corrêa)