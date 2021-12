Como montar a ceia de Natal para o seu cão

Por mais treinados que sejam os cachorros, um dos momentos mais sensíveis de sua relação com os tutores é o almoço e jantar da casa. “Nem sempre nos damos conta do quanto é tentador o aroma da comida humana para um dos animais com o olfato mais acurado do mundo. Por isso, é comum observar esses adoráveis pets rodeando as mesas com olhar carente. Pensando nisso, estamos investindo em uma linha com carne de peru, para que os cães possam participar desse momento tão especial”, salienta o empresário Joel Chiarelli, criador da Dog Natural Food, pioneira na produção de refeições naturais para cães feitas pelo método de cocção francês sous vide, que mantém as propriedades e o frescor dos alimentos.

Segundo ele, as refeições naturais, produzidas com carnes e outros ingredientes frescos, saudáveis e iguais aos utilizados na culinária humana, são saborosas e muito diferentes das rações secas, cujo contraste de gosto e aroma é imenso na comparação com a comida consumida pelos tutores. “Nos almoços e ceias de final de ano, os temperos caprichados e os assados especiais acentuam ainda mais essa diferença, aguçando muito o estímulo olfativo dos cães. Por isso, é uma boa pedida servir-lhes refeições naturais neste momento festivo, mesmo para aqueles que são acostumados com ração seca”, sugere Chiarelli.

Além de propiciar algo especial para os fiéis amigos, a experiência de lhes servir “ceias” especiais pode representar uma interessante mudança de seu hábito alimentar, pois as refeições naturais apresentam numerosas vantagens em relação à ração seca. Além do sabor, costumam melhorar os indicadores nutricionais, a saúde e a qualidade da vida dos cães.

Cada vez mais tutores estão descobrindo isso. Tanto assim que o crescimento da demanda exigiu a ampliação da Dog Natural Food, que acaba de abrir nova fábrica, com capacidade mensal de produção de 70 toneladas. Durante o período de isolamento social e home office, os tutores passaram a conviver mais com seus animais. Além disso, com o tempo poupado no trânsito, ganharam horas livres, algumas delas dedicadas à experiência prazerosa de cozinhar para seus pets, substituindo as rações ou intercalando suas dietas com refeições mais frescas, naturais e saudáveis.

Muitos desses novos chefs, porém, retornaram ao trabalho presencial ou deixaram de se dedicar à culinária. Os cachorros, contudo, já estavam bem-acostumados. “Para atender ao novo e mais exigente paladar de seus melhores amigos, sem continuar cozinhando para eles, numerosos tutores pesquisaram e encontraram nossos produtos no mercado”, relata Joel Chiarelli, explicando que as pessoas têm percebido cada vez mais como a refeição natural melhora a vida dos cachorros”.

Inovação

A opção por um método de cocção inovador não é novidade nos empreendimentos tocados por Chiarelli, que conta com a parceria do filho Pietro Frozoni Chiarelli, que cursou engenharia e gastronomia. Em 2008, à frente da rede de fast food Loucos Por Churrasco, o empresário já havia optado por um sistema de preparação de grelhados que evitava o contato das carnes com as toxinas do gás ou do carvão. Além disso, todas as frituras dos restaurantes eram feitas sem o emprego de gorduras.

Além da experiência prévia no ramo de alimentos e da vocação empreendedora (sua primeira empresa, fundada em 1986, produzia software sob medida, e contribuiu com a informatização de diversas companhias brasileiras), outro diferencial da Dog Natural Food é a preocupação com a nutrição dos cães clientes.

Tanto que, antes de fazer a primeira compra, o tutor pode preencher um formulário sobre seu pet, incluindo idade, peso, raça e nível de atividade física. A partir dessas informações, é sugerido um cardápio para uma alimentação diária balanceada. Há, ainda, a opção de agendamento de uma consulta com um zootecnista da marca, feita via WhatsApp, para orientações nutricionais personalizadas.

Todo o processo de encomenda, incluindo a compra, pode ser feito online, por meio do site da empresa.