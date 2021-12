Após restrições, 74% dos brasileiros valorizam ainda mais bares e restaurantes

Relatório publicado pela International Alliance for Responsable Drinking (IARD) revelou o impacto e a relevância de bares, cafés e restaurantes no bem-estar social e mental das pessoas no mundo, incluindo os brasileiros.

De acordo com o estudo, após o período de restrições da covid-19, 74% dos brasileiros entrevistados passaram, a valorizar ainda os estabelecimentos em seu dia a dia. Para 71%, o fechamento teve efeito negativo em suas vidas e 60% afirmam que foram afetados durante a pandemia do novo coronavírus.

Ainda segundo a pesquisa, a retomada do funcionamento desses estabelecimentos e a socialização com os amigos fora de casa têm gerado bem-estar e sentimento de felicidade para 40% dos brasileiros. Além disso, 33% afirmam que bares, cafés e restaurantes e oferecem espaços significativos para as pessoas se reconectarem com outras a seu redor e evitarem a solidão.

O levantamento ainda revela que para 80% dos brasileiros as medidas restritivas melhoraram a experiência nesses estabelecimentos e as três exigências mais importantes dos frequentadores foram atendidas: 57% consideram que houve melhorias nos padrões de limpeza; 54% disseram que há mais ventilação; e 40% que houve melhorias nas instalações ao ar livre.

RetomadaCom o avanço da vacinação e o fim das restrições, a expectativa é que a retomada beneficie não só os consumidores, mas toda a cadeia produtiva do País. De acordo com Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o setor pode preencher 600 mil vagas de trabalho apenas neste semestre – o que representa 31% das empresas do setor com intenção de aumentar o quadro de funcionários.

“O setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pelas medidas de restrições adotadas durante a pandemia, mas os danos vão além dos econômicos. A paixão cervejeira é o marco do nosso país, por isso estamos presentes nas celebrações. Como entidade representativa do setor, nós apoiamos a retomada segura e o consumo responsável”, afirma Luiz Nicolaewsky, Superintendente do Sindicerv (Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja).

Impacto GlobalNo mundo, 66% concordam que o bem-estar social e mental da população sofreu impacto e 45% reconhecem efeitos negativos diretos em sua saúde com o fechamento dos estabelecimentos. Além disso, 57% passaram a valorizar ainda mais a contribuição do setor em sua saúde; 22% avaliam que os estabelecimentos evitam a solidão e que a socialização fora de casa, após as restrições, trouxe sentimentos de felicidade (45%).

A maioria (71%) concordou que as medidas introduzidas por causa do covid-19 trouxeram melhorias na experiência nos estabelecimentos. Por fim, o resultado geral aponta ainda três aspectos que se tornaram mais importantes desde a pandemia: socializar fora de casa (44%); relaxar e aproveitar o ambiente (43%); desfrutar de comidas e bebidas preparadas por outra pessoa (36%).

O relatório foi divulgado em 14 de outubro e produzido pela International Alliance for Responsable Drinking (IARD) com base em uma pesquisa feita pela YouGov – uma das principais empresas de sondagens globais pela internet – e diversos focus group conduzidos pela WorldThink.

A pesquisa ocorreu, entre maio e agosto de 2021, e contou com 11.444 entrevistas, com maiores de 18 anos, nos Estados Unidos, Reino Unido, México, África do Sul, Espanha, Austrália, França, Japão, Brasil e República Checa. A amostra do Brasil foi de 1010 questionamentos.