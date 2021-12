Caetano Veloso e Paula Lavigne testam positivo para covid-19

Caetano Veloso usou as redes sociais para dizer aos seguidores que testou positivo para covid-19. A mulher dele, a atriz Paula Lavigne, também está com o novo coronavírus.



“Depois de uma semana de resultados negativos para testes diários corretamente exigidos por produções de shows televisivos, Paulinha e eu testamos positivo para covid-19, na Bahia, aonde chegamos faz 5 dias”, afirmou o artista.



Caetano Veloso e a mulher estão vacinados contra a covid-19. De acordo com o cantor, os sintomas da doença estão leves justamente pelo fato de terem sido imunizados. “Estamos bem e atribuímos isso ao fato de estarmos vacinados. O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses”, disse.





O cantor também ressaltou que as pessoas precisam continuar se protegendo, mesmo com a diminuição do número de mortes no Brasil e atacou a condução do governo Bolsonaro sobre vacinas para crianças. “A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa. Inaceitável que o governo federal atrapalhe o programa aprovado pela Anvisa da vacinação de crianças. Que o Estado brasileiro se livre desse governo”, concluiu.



O presidente da República, Jair Bolsonaro, quer autorização dos pais e receita médica para liberar vacinação infantil contra a covid. Em passeio por Praia Grande em meados de dezembro, no litoral paulista, ele voltou a criticar liberação da Anvisa e disse que posicionamento do órgão regulatório é ‘inacreditável’.



Em manifesto, a Sociedade Brasileira de Pediatria defende a vacinação de crianças contra o coronavírus.