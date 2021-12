Bom Prato oferece almoço especial de Ano Novo em Guarulhos

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan), elaborou um cardápio especial de Ano Novo a ser servido no dia 31 de dezembro nas unidades do Bom Prato na região do Alto Tietê, nos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano.

O cardápio diferenciado foi elaborado por cada unidade do Bom Prato e traz pernil assado ao molho de laranja, copa lombo à Califórnia, falsa bacalhoada, além de farofa e o tradicional arroz com feijão, legumes, salada e sobremesa. O cardápio poderá sofrer alteração!

Em Guarulhos, o Bom Prato servirá a salada virada de ano, copa lombo à Califórnia, farofa rica, arroz branco, feijão carioca e cocada branca de sobremesa.

“O Bom Prato permite acesso a refeições de qualidade por um preço acessível, o que torna o programa um dos maiores do mundo em segurança alimentar. Com o almoço de Ano Novo, queremos demonstrar nosso carinho e respeito aos clientes do Bom Prato e levar o afeto como mensagem na passagem do ano”, destacou Célia Parnes, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social.

Todos os clientes poderão se servir do almoço especial de Ano Novo, lembrando que as refeições começam a ser servidas às 10h30, preferencialmente para idosos, e a partir das 11h para o público em geral. Adultos pagam R$ 1,00 e crianças com até 6 anos têm a refeição gratuita, assim como a população em situação de rua, que devem apresentar o cartão com QR Code. As prefeituras são responsáveis pelo cadastramento e a entrega do cartão.

Para conferir o cardápio e endereço de cada unidade, clique aqui.