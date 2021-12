HOJE TV

O programa HOJE TV, deste grupo jornalístico, por conta de um desenrolar dos trabalhos legislativos, que só terminou no último dia 23, em caráter especial, receberia o presidente da Câmara, Fausto Miguel Martello, no dia 28, para realizar uma prestação de contas deste ano. Embora tudo estivesse regiamente confirmado, um caso de gripe em família impossibilitou o parlamentar de sua participação. Os números que seriam apresentados dão conta de um bom desempenho da Casa de Leis que, mesmo num período de pandemia, foi o melhor dos últimos três anos. Com o a boa notícia da pronta estabilização da situação familiar, Martello deverá ser um dos primeiros entrevistados do programa que retorna à sua normalidade a partir do dia 5 de janeiro.

Estação Itapegica

O site do Metrô CPTM já divulgou, no último dia 27, a localização da futura Estação Itapegica, que será implantada com a ampliação da Linha 19-Celeste, que compreenderá o quadrilátero Rua Cavadas, Rua Jaci, Travessa Igaratá e Rua Canadense. Com a contratação do Projeto Básico anunciada pelo governador em exercício, Rodrigo Garcia, no último dia 21, a chegada do sistema de transporte mais cobiçado pelos usuários, começa a ficar mais realista.

Inovação

Embora ainda forma tímida, a prefeitura de Guarulhos tem disponibilizado videoaulas gratuitas de várias temáticas para o público interessado em adquirir conhecimento. A ideia poderia ser melhor estruturada e profissionalizada, a fim de estabelecer maior contato com a sociedade e promover melhor difusão e formação de pessoas de todas as camadas sociais e etárias. No último dia 20, houve o oferecimento de aula de culinária com edição especial de Natal, que se mostrou bastante interessante.

Conseg Bom Clima

O novo presidente do Conselho Comunitário de Segurança – Conseg Bom Clima, prof. Ricardo Nascimento (à esquerda da foto), terá a difícil missão de dar continuidade ao trabalho, antes, desenvolvido por José Alberto Valadares, mais conhecido como Argentino, falecido em novembro deste ano. A dificuldade não se dá pela falta de vontade ou capacitação do professor, mas pela dinâmica e visibilidade que o querido e conceituado cabeleireiro deu à entidade social de segurança. Além do Bom Clima, esse Conseg também compreende os bairros de Vl. Florida, Vl. Fátima, Paraventi, Macedo, entre outros.