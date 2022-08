Rinha de galos

O vereador Geléia Protetor (PSDB), que gosta de uma boa briga (política é claro), acompanhou uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) que desbaratou um rinha de galos que estava em operação na Rua Carmem Miranda, Jardim Bananal. No local, 31 pessoas se “divertiam” vendo duplas de galos se digladiando até a morte em pequenas arenas. Os imbecis, não contentes com a violência da briga em si, ainda colocavam esporas artificiais nos animais, para que os ferimentos fossem ainda mais danosos. Cenas fortes que evidenciam a estupidez e crueldade humanas. Geléia, indignado com os maus tratos, garantiu abrigo aos 59 galos que ali estavam. Nossos sinceros parabéns à GCM e ao vereador. Nossos pêsames à legislação frouxa que deixará esses estúpidos em liberdade.

Taxa do lixo

A Taxa que veio só pra dar um passeiozinho na cidade e criar uma baita confusão, está na pauta da Câmara de vereadores. Os discursos inflamados entre oposição e situação serão constantes no trâmite legal para a revogação. Como em política o passado nunca vai embora (afinal os erros deixam marcas por muito tempo), teremos um Vale à Pena Ver de Novo no Legislativo. Enquanto isso, a população espera que se resolva o quanto antes esse problema, afinal, os boletos continuarão chegando enquanto a Lei de revogação não for devidamente sancionada e promulgada.

Ilustres na cidade

As eleições deste ano estão trazendo para a cidade uma leva de gente famosa e importante no cenário político nacional. Candidatos à Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional estão por todos os cantos e, finalmente, mostram que Guarulhos ganhou importância política como nunca antes se viu. Em eleições anteriores, os famosos sequer vinham aqui, apenas mandavam seus materiais em conjunto com suas dobradas eleitorais. De Nise Yamaguchi (candidata ao senado) ao ex-ministro do meio ambiente Ricardo Sales (candidato a deputado federal) outros tantos nomes desfilam pelos meios de comunicação guarulhense. Até a jornalista Liliane Ventura, que tem inúmeros seguidores, deu essa importância. Detalhe, a maioria deles não está dobrando com candidatos locais. Que eles não esqueçam da cidade caso eleitos.

Rejeitado

Em que pese a boa vontade do vereador Edmilson Souza (PSOL), que apresentou Projeto de Lei revogando a Taxa do Lixo e que até recebeu a assinatura do presidente Fausto Miguel Martello, não logrou sucesso em sua demanda. Entendido como projeto que apresenta vício de iniciativa, posto que não caberia aos vereadores a apresentação de um projeto que renuncia receita, ele sequer foi deliberado. Uma marca, segundo o vereador Laércio Sandes, ne3gativa para o Legislativo que, via de regra, delibera todos os projetos parlamentares independentemente de seu conteúdo, que seria analisado pelas comissões.