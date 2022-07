John Wick 2

De volta ao jogo, Ticiano Americano retoma a cadeira na Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo. Na pauta, uma sinuca de bico que ele terá de resolver “intra corporis” e não com a participação do judiciário, como tem feito: A revogação da Taxa do Lixo. Óbvio que todos querem tirar essa roubada da frente o quanto antes, porém, o projeto enviado pelo Executivo tem de passar por sua comissão que deverá decidir sobre a existência ou não de duplicidade de proposituras, uma vez que já existe na Casa de Leis a proposta do vereador Edmilson Souza (PSOL), também subscrita pelo presidente Fausto Miguel Martello (PDT). Tudo fica mais ou menos parecido com a disputa entre Ticiano e Martello no caso dos projetos (iguais ou semelhantes?) que orientam a eleição da Câmara para este ano.

Ovo ou a galinha?

Quem nasceu primeiro? Essa é a pergunta que o presidente da Câmara, Fausto Miguel Martello, deverá se fazer ao pautar a votação do Projeto de Lei que revoga a Taxa do Lixo. Se a votação for realizada em sessões Ordinárias, o Projeto de Lei de revogação apresentado pelo vereador Edmilson Souza (e subscrito pelo próprio Martello) deveria ter preferência sobre o do Executivo. No entanto, caso opte-se pela realização de sessões Extraordinárias, Martello poderia pautar apenas o projeto do Executivo. Tudo muito dentro do entendimento legislativo, porém, com desavenças marcadas em manobras como essa. Isso sem contar as peripécias que estão fazendo para apresentação de emendas que visem devolução de valores. A salvação da lavoura está no anseio popular de que a medida passe a ser oficial imediatamente, o que ensejaria boa vontade e união de todos as partes.

Ligeirinho

O vereador Lucas Sanches (PP) não perdeu a oportunidade de visitar o estúdio do programa HOJE TV, quando da participação do delegado e deputado estadual, Dr. Olim, no último dia 21. Lucas foi convidado a dividir a bancada com Olim e, logo de cara, chamou o delegado para uma dobrada nesta eleição. Como pré-candidato a deputado federal pelo PP (partido de ambos), Lucas aposta no carisma e popularidade do Dr. Olim como sendo uma possibilidade de ser levado para fora dos muros de Guarulhos. Kiko Magalhães, presidente da sigla partidária na cidade e que também estava presente, não apenas incentivou a parceria como conseguiu que ela se concretizasse.

Covid 19

Incrível como parece que a pandemia de Covid 19 jamais existiu. Mais incrível ainda é como se esquece rapidamente da aberração que foi a CPI da Covid no senado, que fez muito show, não investigou nada que deveria efetivamente ser investigado e fez alguns nomes surgirem no espectro político. A médica oncologista e imunologista Nise Yamaguchi é uma dessas figuras. Após ser destratada por senadores nada republicanos, Nise usa sua indignação para alavancar uma campanha rumo ao Congresso Nacional. Ela será entrevistada nesta sexta-feira, 29, no programa HOJE TV. Vale à pena conferir.