Bolsonaro em Guarulhos?

Importante figura política da cidade me confidenciou que é bem possível que a convenção partidária do PL (Partido Liberal), que irá sacramentar o nome do presidente Jair Messias Bolsonaro como candidato à reeleição, além de outras candidaturas (é claro), poderá acontecer em solo guarulhense. Ainda sem data definida (até o fechamento da coluna o diretório nacional não tinha a confirmação), Guarulhos está na mesa como local provável e com boas chances, uma vez que o aeroporto internacional seria uma mão na roda para lideranças de outros Estados. Aguardar.

Guti e Bolsonaro

O prefeito Guti tem aparecido em várias situações com o presidente Bolsonaro. Além do vídeo gravado em Brasília, Guti deixa transparecer uma certa familiaridade com quem chama de “Zero Um”. Numa possível realização da convenção nacional do PL na cidade, creio que ele estreitaria ainda mais esses laços com o governo federal. Fatos que têm incomodado a turma do “quanto pior melhor” que antagoniza com os chefes dos Executivos, tanto de Brasília quanto de Guarulhos.

X Man

O homem forte da rede de supermercados X, Silvio Alves, que também preside a Associação Comercial e Industrial de Guarulhos (ACE), não escondeu sua satisfação em receber o pré-candidato ao governo de São Paulo, pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, no Auditório Guimarães Rosa, da FIG UNIMESP, hoje. Representando cerca de 400 associações, que ouvirão outros candidatos, Silvio desponta não apenas como um bom nome no segmento, mas também como figura política. Em entrevista ao programa HOJE TV (nas plataformas do Guarulhos Hoje), ele manteve um discurso bem afinado com as ideias do ex-ministro da Infraestrutura do atual governo. Realmente não dá pra deixar de lado um candidato que apareceu em primeiro lugar na pesquisa estimulada realizada pelo Instituto Paraná, no último dia 4.

Ramuth

O ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSD), que há bem pouco tempo esteve em Guarulhos como pré-candidato ao governo de SP é agora o vice na chapa de Tarcísio de Freitas. Se para muitos a costura entre Kassab (líder do partido) e outras candidaturas foi recente, tenho certeza de que não foi. E Ramuth é a prova disso. Afinal, ninguém deixa de lado o cargo de prefeito de uma cidade tão importante para embarcar numa aventura sem rumo. Kassab realmente é um grande articulador.