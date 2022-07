Arteris investirá R$ 301 milhões na construção de 47 quilômetros de faixas adicionais na Fernão Dias

A Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela gestão e operação da BR-381 entre Guarulhos e Contagem (MG), assinou aditivo contratual para a construção de 47 quilômetros de faixas adicionais na rodovia. As novas pistas serão construídas em seis segmentos descontínuos entre os km 22 e 66, em ambos os sentidos, trechos que passam pelos municípios paulistas de Bragança Paulista, Atibaia e Mairiporã.

O investimento total da concessionária será de R$ 301 milhões, conforme o termo aditivo assinado junto à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A previsão é que as obras comecem ainda neste ano e sejam concluídas em 28 meses. Visando antecipar os benefícios de mobilidade e segurança aos usuários, a Arteris Fernão Dias irá liberar os segmentos de forma gradativa.

O trecho entre Mairiporã e Bragança Paulista é bastante relevante, com um tráfego diário superior a 60 mil veículos. “Além de melhorar as condições de tráfego, o investimento irá garantir mais segurança aos motoristas em uma rodovia que passa por um importante polo econômico e turístico do Interior de São Paulo e liga dois dos principais Estados do país”, explica Alisson Freire, diretor de Operações da concessionária. “O aditivo assinado com a ANTT sinaliza o compromisso da Arteris com a continuidade da transformação da rodovia, assumindo, inclusive, investimentos que não estavam originalmente previstos no nosso contrato de concessão”, reforça Freire.

Com aprovação do aditivo pela ANTT, a tarifa básica de pedágio no trecho administrado pela Arteris Fernão Dias passou a custar R$ 2,70 desde o último sábado (02).

O trabalho desenvolvido pela concessionária nestes quase 15 anos também ajudou a salvar vidas. A concessionária reduziu em 52% as fatalidades das ocorrências na BR-381 entre 2010 e 2020. Com isso, alcançou a meta da ONU para um trânsito mais seguro, que previa a redução mínima de 50% das fatalidades no trânsito ao longo da década. A concessionária renovou o compromisso para os próximos 10 anos.

Principais obras realizadas pela Arteris Fernão Dias:

Construção do Contorno de Betim

Implantação de 43 km de ruas laterais

Melhoria de 68 acessos e 22 interseções

Implantação de 4 trevos em desnível

Construção de 53 passarelas

85 km de terceiras faixas construídas