Centro de Inovação de Guarulhos, no Eniac, ganha fábrica de startups

A partir de 12 de agosto, o Centro de Inovação Tecnológica Innovation de Guarulhos, no Eniac, terá a primeira fábrica de startups da região, sob a gestão de Dennis Nakamura, mentor da Oracle e da Bluefilds Development e ex-gestor do iFood. O StartGRU funcionará como uma aceleradora de ideias e inovação, auxiliando empreendedores que já têm projetos e conferindo soluções para quem quer começar uma startup do zero.

As startups são bastante disruptivas e têm ganhado força em diversos segmentos da economia brasileira. Elas surgiram para apresentar novos conceitos, muitas vezes regados de muita tecnologia, e desafiar modelos já existentes.

Segundo a Abstartups, hoje existem mais de 13,7 mil startups no Brasil, sendo os principais ramos de atuação a Educação (EdTech – 11,5%), Saúde e Bem-Estar (HealthTech e Life Science – 9,4%), Finanças (Fintech – 8,5%) e Agronegócio (AgTech – 5%).

A plataforma de inovação Distrito revelou que, apenas em 2021, as startups brasileiras receberam US$ 9,4 bilhões em investimentos, o que na cotação atual ultrapassa os R$ 46 bilhões.

A proposta delas é fazer mais com menos, o que acaba impactando diretamente no bolso do cliente. Um dos grandes exemplos é a Netflix: o serviço de streaming de vídeo se popularizou em tamanha escala nos últimos anos que as novas gerações praticamente nunca escutaram a expressão “alugar um filme na locadora”. Apesar das oscilações na Nasdaq, a Netflix vale em torno de US$ 100 bilhões atualmente.

Nakamura, que comandará a nova fábrica, em Guarulhos, tem vasta experiência no mundo da inovação: atualmente, é CTO do Mundo R, conselheiro de estratégia, CX, tecnologia, modelo de negócios e governança da Triágil, além de ter passagem como mentor do hackaton Space Apps, da NASA.

De acordo com ele, por ter proporções gigantescas, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é uma catalisadora de ideias e inovação, mas, muitas vezes por falta de oportunidade e incentivo, essa disrupção não caminha com velocidade. “As startups têm a força de resolver dores antigas e acredito que, com disposição para se arriscar, os moradores de Guarulhos e região vão levar empreendedorismo e muita novidade a todo o Brasil”, destaca.

A Fundação Kauffman estima que essas organizações já são responsáveis pela criação de mais da metade dos empregos em todo o mundo.

O professor Ruy Guérios, mantenedor do Eniac, destaca que é importante ter uma curadoria para tirar as ideias do papel com a rapidez característica das startups. “As aceleradoras de startups têm o propósito de, justamente, acelerar todo o processo, facilitando assim, com a expertise do Dennis, toda essa caminhada”.

O StartGRU vai funcionar dentro do Eniac. Durante o processo de mentoria, as ideias passarão por um estudo de viabilidade. Também haverá um catálogo de inovação, por meio do qual os empreendedores poderão escolher uma das inovações para criar seu MVP e fazê-la sair do papel.

