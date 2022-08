Guarulhos não realizará campanha de vacinação contra a raiva animal

Pelo terceiro ano consecutivo Guarulhos não realizará a campanha de vacinação contra a raiva animal. Segundo a Secretaria de Saúde a cidade segue as recomendações e orientações do Instituto Pasteur e do Ministério da Saúde que não classificam mais como prioritária essa ação.

A Campanha de Vacinação Antirrábica foi suspensa e mantida apenas a vacinação de rotina, conforme as deliberações CIB nº 65, 06-08-2020, n°74, 23-06-2021 e n º 169, 15-12-2021.

Essa decisão é pautada na situação epidemiológica para o Estado de São Paulo onde não se verifica a circulação da variante 2 canina em mais de duas décadas.

No entanto, de acordo com a pasta, a Divisão Técnica do Centro de Controle de Zoonoses realiza mensalmente a vacinação de rotina de cães e gatos. Para vacinar o animal o cidadão deve ligar no telefone 2436-3666 de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, para obter informações sobre a data. A vacinação antirrábica de rotina acontece no posto fixo no Centro de Controle de Zoonoses, localizado na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Jardim Triunfo, em Bonsucesso.

Até julho deste ano 4.755 animais foram imunizados contra a doença no CCZ. Em todo o ano passado, foram 7.541 bichos vacinados no local.

Os cães devem ser conduzidos até o local de vacinação por um adulto, com coleira e guia. Aqueles com comportamento agressivo e os de grande porte devem ser levados com focinheira. Os gatos precisam ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes.