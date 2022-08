Subsecretaria da Juventude adere ao programa municipal Lixo Zero

Nesta quarta-feira (3) a Subsecretaria da Juventude recebeu a chancela do programa Lixo Zero Guarulhos, ou seja, comprometeu-se a ter atitudes sustentáveis ao reduzir a quantidade de descartes orgânicos e recicláveis destinados ao aterro municipal e a incineradores. Para isso, os servidores da pasta assistiram a uma palestra sobre conceitos do programa, formas de diminuir a geração de resíduos e a sua correta destinação ambiental.

“A história mostra que os jovens sempre estiveram à frente de movimentos de transformação, como quando foram às ruas contra a corrupção, ou quando desenvolvem aplicativos revolucionários ou ainda quando têm boas ideias para ONGs. Podemos juntar a força da juventude em todas essas áreas e usá-la também na questão ambiental. Temos força para mobilizar e inspirar muita gente a fazer a coleta seletiva, a ensinar outros a separar o lixo e a cuidar do meio ambiente”, afirmou o subsecretário da Juventude, Cesar Sousa, cuja pasta está subordinada à de Direitos Humanos.

O diretor de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos, Alexandre Lobo, destacou a necessidade do envolvimento dos funcionários e da juventude no programa. “É muito importante a adesão de todos os servidores públicos na mudança de hábito de destinar corretamente os diversos tipos de resíduos que trabalhamos no dia a dia, e a participação da Casa do Jovem (Subsecretaria da Juventude) é de extrema importância para a adesão dessa população”, disse Lobo.

Lixo Zero

Coordenado pela Pasta de Serviços Públicos, o programa Lixo Zero Guarulhos tem como objetivo informar e sensibilizar a população tendo em vista o engajamento na adoção de hábitos e atitudes mais sustentáveis a partir do consumo responsável e do gerenciamento de resíduos recicláveis. Para tal, realiza campanhas, ações, eventos, cursos, oficinas, treinamentos, intervenções culturais e artísticas e outras atividades com participação livre e gratuita.