Rocha desaba sobre barcos de turistas em Capitólio, Minas Gerais

Uma rocha das encostas do cânion do Capitólio, em Minas Gerais, desabou sobre barcos de turistas hoje (8). Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, havia 15 pessoas nas embarcações.

Ainda não há informações sobre mortos ou feridos. Bombeiros dos quartéis da região e do Batalhão de Operações Aéreas, além de mergulhadores já se deslocaram para o local.

A Marinha informou que também encaminhou equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local para auxiliar no socorro às vítimas e transporte de feridos. Um inquérito será instaurado para apurar o incidente.