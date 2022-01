Escritório do deputado Jorge Wilson é invadido em Guarulhos

O escritório político do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos), localizado na avenida Tiradentes, no Bom Clima, foi invadido na madrugada desta segunda-feira (10).

Um jovem foi flagrado por um segurança carregando objetos que foram levados do local, mas conseguiu fugir, deixando para trás apenas um micro-ondas. Pelo menos dois aparelhos de TV e um de celular foram levados.

Nas redes sociais o deputado falou sobre o caso. “É com muita tristeza que comunico que a unidade do nosso escritório no município de Guarulhos, que atende a toda a população com muito carinho e respeito, sofreu um arrombamento. Os atendimentos infelizmente estão interrompidos. Agradeço as Polícias Civil e Militar pelo trabalho realizado com competência, e acreditamos que em breve com o andamento das investigações os responsáveis sejam identificados e punidos no rigor da lei. A unidade não estará funcionando hoje, mas nossa equipe estará remotamente à disposição, e nossas outras unidades distribuídas por todo o Estado continuam funcionando normalmente”.