Prefeitura realiza cadastramento para vacinar crianças entre 5 e 11 anos a partir do dia 17

A Prefeitura de Guarulhos já elaborou um esquema vacinal contra a covid-19 para as crianças entre cinco e 11 anos, que começa com o cadastramento no site bit.ly/VacinaGru. Como o município deve receber do Governo do Estado um número limitado de doses em um primeiro momento, a vacinação será realizada apenas por agendamento em quatro polos espalhadas em diferentes pontos do município a partir de segunda-feira (17) em crianças de 11 anos e com comorbidades.

A partir do momento em que a cidade receber mais doses, o agendamento realizado para quem já estiver cadastrado no site da Prefeitura será iniciado, com a possibilidade inclusive de abertura de novos polos de vacinação.

Para realizar o cadastro os pais ou responsáveis devem acessar o site munidos da documentação necessária e preencher os campos com os dados da criança. O agendamento só será possível em um segundo momento, conforme as idades forem sendo liberadas.