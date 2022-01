Covid-19

O presidente da Câmara, vereador Fausto Miguel Martello, editou Ato da Mesa Diretora com medidas restritivas à presença de funcionários em sua sede. Valendo até 31 de janeiro, quando se encerra o recesso dos parlamentares, será adotado o sistema de revezamento dos servidores, a fim de evitar a disseminação de Covid-19 e da gripe H3N2, que têm deixado em estado de atenção os setores de saúde. Na cidade, a taxa de ocupação de leitos de UTI está na casa dos 78%.

Guti se recupera

Diagnosticado com covid-19, na última quinta-feira, 6, o prefeito Guti se mantém em isolamento. O Chefe do Executivo, que apresentava sintomas leves, está bem e segue despachando remotamente com seu secretariado. Até o momento, não há notícia de casos de infecção entre as pessoas que estiveram em contato com o prefeito naquele período.

Metrô em Guarulhos

Amanhã (14), o presidente do Metrô, Silvani Pereira, concede entrevista ao programa HOJE TV, ao vivo. Silvani irá esclarecer, entre outras coisas, como será a contratação de um estudo mercadológico, inédito, que ajudará na implantação da Linha 19-Celeste, que ligará Guarulhos ao Anhnagabaú. O Projeto Básico, assinado em 21 de dezembro do ano passado, que deverá ser finalizado em 25 meses, prevê a implantação de 5 estações na cidade: Itapegica, Dutra, Vila Augusta, Guarulhos e Bosque Maia. Vale à pena conferir. O programa vai ao ar a partir das 8:00 horas, pelo YouTube e Facebook do jornal Guarulhos HOJE.

Supetão

A troca de secretários nas pastas de Desenvolvimento Urbano (SDU), Obras (SO) e, na recém-criada, Secretaria de Administrações Regionais (SAR), anunciada no dia 4 de janeiro, pegou muita gente de surpresa. Assumiram as pastas, respectivamente, Carlos Soler, Francisco Carone e Bruno Gersósimo (foto). Embora não sejam nomes novos na equipe do prefeito Guti, a mudança de posições deixou a impressão que outras novidades poderão vir por aí.

House of cards

A exoneração do jornalista Sérgio Lessa da Secretaria de Comunicação da Câmara, no finalzinho do ano (dia 28), deu início à corrida de indicações para preenchimento do cargo. Vários nomes estavam na mesa do presidente Martello e a dúvida era encontrar alguém capaz de pôr ordem nessa secretaria, considerada bastante problemática, por reunir vários profissionais da mídia. William Marcos Santana, que deixou o cargo de diretor da TV Câmara, será o novo secretário.