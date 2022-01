Três restaurantes próximos a Guarulhos para almoçar com as crianças no final de semana

Final de semana é o momento de descansar, passear com as crianças e escolher um lugar ideal para aproveitar a família e experimentar uma deliciosa gastronomia. Foi pensando nisso que o roteiro deste final de semana indica três restaurantes próximos a Guarulhos, que além da excelente comida, também faz o passeio valer a pena.

Entre as dicas deste roteiro, você irá conhecer restaurantes que além de um belo ambiente, também proporcionam brinquedos para as crianças, como o estabelecimento Spiandorello, localizado na cidade de Jundiaí, que possui um bosque em volta do lago, além de mesas internas e ao ar livre e uma cozinha de fazenda com deliciosos pratos caseiros.

Outro destino para atrair a criançada é a Fazenda Chocolate, localizada na cidade de Itu. Durante os finais de semana, o estabelecimento funciona com uma grande estrutura de passeios, como trilhas, de pônei e visita ao museu da colonização italiana. Já a Chácara Turma da Mônica, fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e conta com atividades monitoradas, além de servir pratos especiais para o público infantil.

Confira os restaurantes para aproveitar o final de semana com as crianças:

Fazenda do Chocolate (Itu)

A Fazenda do Chocolate conta com diversas atrações que nos remete ao passado e à vida no campo, além de ter um dos chocolates mais charmosos do Brasil. Aos finais de semana e feriados a casa funciona com estrutura completa de passeios e praça de alimentação caipira, com diversos tipos de salgados, mini-pizzas, crepe de palito, sucos, refrigerantes, loja de chocolates, loja de artesanatos e restaurante. Para as crianças há opções de lazer como trilhas, roteiro do cacau, visita ao museu da colonização italiana, passeios de pônei, Show com palhaços e personagens infantis, entre outros.

Localização: Estrada Parque, Km 90, s/n – Pedregulho, Itu

Contato: 4022-5492 ou pelo (11) 9 9951-0524.

Fazenda Angolana (São Roque)

Quem passa pela Fazenda Angolana pode escolher a típica comida, do Fogão à Lenha, preparada no fogão à lenha e se deliciar com pratos saborosos como chuleta bovina, bisteca suína, lagarto assado e coelho à milanesa. Mas se a preferência é pelo menu à la carte, o restaurante À La Carte oferece diversas opções como filés chapeados na manteiga com alho ou ervas especiais, parmegianas e coelho ao molho de vinho com cogumelos. Os visitantes têm a possibilidade de caminhar ao lado de pavões, coelhos, pôneis, galinhas e outras espécies. Além disso, para as crianças o local disponibiliza playground, piscina de bolinhas, cama elástica, esculturas de bexiga, algodão doce, pintura facial e muito mais.

Localização: Estrada da Angolana, n° 257, São Roque.

Contato: (11) 4711-1640 /4711-1179

Spiandorello (Jundiaí)

Localizado na avenida Humberto Cereser, 6.245, no bairro Caxambu, na cidade de Jundiaí, o restaurante Spiandorello oferece uma comida caseira deliciosa, com destaque para a polenta, o acompanhamento mais pedido do estabelecimento. O cardápio tem diversas opções, como saladas, frangos, carnes, bebidas e sobremesas, além de estar localizado em uma área que tem acesso para cadeirantes, estacionamento no local, brinquedos para as crianças e mesas internas e ao ar livre.

Localização: avenida Humberto Cereser, 6.245 – Jundiaí.

Telefone: (11) 4584-0712

Mais informações: http://www.restaurantespiandorello.com.br/index.html