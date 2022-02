Carreta de mamografia do programa Mulheres de Peito chega a Guarulhos na terça-feira

Na próxima terça-feira (8) a carreta do programa estadual Mulheres de Peito chega a Guarulhos para oferecer gratuitamente o exame de mamografia sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos de idade. O veículo ficará estacionado dentro do Bosque Maia, localizado na avenida Paulo Faccini, s/n°, até o dia 19 de fevereiro.

Os exames serão realizados por demanda espontânea e mulheres entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos podem realizá-lo caso tenham pedido médico. Todas devem apresentar cartão SUS e RG. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a distribuição de 50 senhas por dia, e aos sábados, das 8h às 12h, com 25 senhas.

A mamografia é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer precocemente, ou seja, antes do surgimento dos sintomas, o que em grande parte dos casos pode aumentar a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de cura satisfatórias. No Brasil, o câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres, depois das neoplasias de pele não melanoma, e a maior causa de morte na população feminina.