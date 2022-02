Vencimento da taxa de inscrição do concurso da GCM é prorrogado para segunda-feira

O prazo para o pagamento da taxa de inscrição do concurso de Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos foi prorrogado para segunda-feira (7), o quinto dia útil do mês, para que mais pessoas tenham a oportunidade de efetivar suas participações. O candidato poderá pagar o mesmo boleto gerado durante a inscrição.

A lista de isentos da taxa já foi divulgada e pode ser consultada no Diário Oficial do Município do dia 14 de janeiro e o resultado dos recursos referentes à isenção na publicação do último dia 28.

Com a efetivação da inscrição, os candidatos poderão concorrer a 50 vagas que oferecem estabilidade no emprego, oportunidade de receber formação na corporação e um plano de carreira, além de adicional de periculosidade, vale-alimentação e vale-transporte.