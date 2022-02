Queda de cabelo na pandemia: especialista indica tratamentos capilares que podem salvar os fios

Se deparar com um volume alto de quedas de fios de cabelo durante a pandemia tem sido um cenário cada vez mais frequente entre os brasileiros, isto porque a covid-19 e os efeitos da pandemia podem ser um dos principais motivos para essa queda, já que fatores como estresse, mudança de rotina e até mesmo infecção pelo vírus podem ocasionar a perda de fios de cabelo mais do que o normal.

Para ajudar a entender mais sobre como a pandemia tem afetado no ciclo capilar, além de conhecer quais são as soluções mais viáveis para o problema, o Ton Toffanello, Tricologista e Cosmetólogo, consultor da HTM Eletrônica, empresa referência na fabricação de equipamentos estéticos, elenca os 4 principais tratamentos capilares para corrigir esse problema. Confira:

Fototerapia com Laser Vermelho

O principal diagnóstico para quedas de cabelo é o chamado eflúvio telógeno, nome que se dá ao encurtamento do ciclo de vida dos cabelos. Esse tipo de perda de fios podem acometer pessoas que foram infectadas pela covid-19 que chegam a apresentar queda capilar 60 dias após a infecção e até mesmo por excesso de estresse que pode gerar uma condição conhecida como eflúvio telógeno agudo. Para corrigir esses problemas é possível se utilizar da tecnologia de LED/Laser Vermelho que promove resultados efetivos nas regiões capilares.

“Esse tipo de tratamento ajuda no aumento da circulação local e do metabolismo folicular, potencializando o crescimento dos fios, além de promover volume e qualidade capilar. Por meio da tecnologia do Stim Hair da HTM Eletrônica, especialmente desenvolvido para tratamentos capilares, esses e outros tratamentos de regiões capilares podem apresentar resultados efetivos que podem ser vistos desde as primeiras seções”, completa Ton Toffanello.

Vacuoterapia capilar

Para Ton Toffanello, outra terapia extremamente efetiva e comprovada cientificamente, é a vacuoterapia. Essa técnica consiste na sucção do couro cabeludo por meio de ventosa específica ligada a um equipamento de eletrosucção. Proporciona aumento do aporte de nutrientes, melhora da oxigenação e da mobilidade tecidual através do deslocamento, reduzindo a rigidez da pele do couro cabeludo – comum em processos de queda capilar.

Vapor de ozônio + massagem epicraniana

“Outra possibilidade é o uso do vapor com ozônio, um equipamento de simples manuseio associado a massagens manuais de deslocamento tecidual (couro cabeludo) e substâncias ativas específicas, proporcionam uma ação vasodilatadora eficiente nos vasos sanguíneos superficiais, uma solução efetiva para a terapêutica dos profissionais que não dispõem da tecnologia da Vacuoterapia ou Fotobiomodulação, que desejam atuar no restabelecimento fisiológico capilar pós Covid-19”, comenta Ton Toffanello.

Microcorrentes

O uso de microcorrentes também pode ser uma das aliadas para combater a queda de cabelo. Por meio da eficiência na normalização tecidual, que promove um estímulo celular ATP, a corrente aplicada no couro cabeludo tem se mostrado como uma alternativa na reabilitação do sistema fisiológico capilar. “Em contextos gerais, a escolha de substâncias ativas atuantes na vasodilatação, interação com Microbioma e fatores de crescimento são técnicas importantes para o sucesso nos tratamentos”, acrescenta Ton Toffanello.

O especialista ressalta que pacientes acometidos por Covid-19 e que apresentarem o Eflúvio Telógeno, precisam ter um acompanhamento nutricional associado à terapêutica Tricológica para manter uma alimentação regrada rica de ferro, betacaroteno, zinco e ômega-3.