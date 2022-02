Dólar tem queda e é cotado a R$ 5,25

Nesta segunda-feira (07), o dólar fechou com queda de 1,33%, cotado a R$ 5,254, menor patamar de fechamento desde 15 de setembro do ano passado. Com isso, o real lidera os canhos no dia entre as principais moedas globais.

Além disso, o mercado operou com expectativas sobre a alta da Copom, que deverá dar detalhes sobre o Banco Central e seguir elevando a taxa da Selic nesta terça-feira (08).

No cenário externo, os mercados continuaram seguindo a expectativa de elevações de juros dos Estados Unidos. Para este ano, os investidores apostam em mais quatro altas de juros na maior economia do mundo, o que deixaria o dólar mais atrativo para investimentos, ameaçando tirar parte da liquidez de mercados emergentes.

Ibovespa

Por volta das 17h (horário de Brasília), o Ibovespa teve uma pequena alta de 0,04%, aos 112.293,66 pontos.

A maior queda entre as ações que compõe o índice são das NotreDame Intermédica (GNDI3) e HapVida (HAPV3), já que o mercado vem repercutindo informações sobre uma possível junção das duas.

Na semana anterior, o dólar fechou com queda de 1,24%, na quarta semana consecutiva de recuo. Já o Ibovespa emendou a quarta semana seguida de alta, com avanço de 0,29%.