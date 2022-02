Covid: Brasil tem terceiro maior número de mortes do mundo, diz OMS

Na última semana, o Brasil alcançou a terceira posição entre os países com mais mortes pela covid-19. Segundo dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil superou todos os países europeus, ficando abaixo somente dos Estados Unidos e da Índia.

Nos últimos sete dias o país registrou 5,2 mil mortes pela doença, enquanto nos Estados Unidos foram contabilizadas 16,4 mil e na Índia 7,8 mil. Os dois países possuem população maior que a brasileira, sendo 329,6 milhões nos EUA, 1,38 bilhão na índia e 212,6 milhões no Brasil. Na quarta posição está a Rússia, seguido do México e França.

Segundo os dados da organização, o país registrou nos últimos sete dias, um total de 3,3 mil óbitos, 88% a mais do que na semana anterior. Em relação ao número total de mortes, o Brasil, com 631.802 óbitos, ocupa a segunda posição. Em primeiro está os Estados Unidos, com 893.870 e em terceiro a Índia, com 502.874. Em relação aos números de novas contaminações, o Brasil se manteve em quarto lugar, assim como na semana anterior.

A OMS vem alertando para que países em que os casos continuam aumentando não comecem a relaxar as medidas de segurança contra a doença para que não haja uma pressão ainda maior no sistema de saúde. Para a organização, é necessário agir com cautela diante da variante Ômicron.