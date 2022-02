Guarulhos recebe mais de 8,4 mil doses do novo lote de Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

Os municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebem hoje um novo lote de Pfizer para imunização de crianças de cinco a 11 anos. No total são 18.650 doses que serão entregues aos 12 municípios de acordo com o quantitativo do público-alvo.

Além das doses pediátricas, alguns municípios também receberão mais doses de Pfizer e Astrazeneca para continuidade da vacinação do público adulto em geral, totalizando 96.794 imunizantes. No caso destas doses o envio é feito mediante solicitação individual dos municípios de acordo com suas necessidades.

Cada município é responsável pelas suas estratégias e divulgação de datas, horários e locais da aplicação das vacinas.

Confira o quantitativo por município: (Pfizer 5 a 11 anos/ Pfizer público geral / AstraZeneca público geral)

Arujá: 610 / 702 / 5.300

Biritiba Mirim: 190 / 450 / 800

Ferraz de Vasconcelos: 1.220 / 4.002 / 1.000

Guararema: 190 / 0 / 0

Guarulhos: 8.490 / 12.090 / 31.200

Itaquaquecetuba: 2.390 / 15.000 / 4.000

Mogi das Cruzes: 2.490 / 0 / 5.000

Poá: 760 / 462 / 2.000

Salesópolis: 110 / 84 / 500

Santa Branca: 70 / 0 / 0

Santa Isabel: 330 / 504 / 1.000

Suzano: 1.800 / 10.530 / 2.170