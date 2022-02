Mulher é presa tentando embarcar para o Catar com cocaína escondida em fundos falsos de mala

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, prendeu na madrugada de hoje, uma mulher tentando embarcar para o Catar com cocaína oculta em fundos falsos de sua mala de viagem.

Policiais federais fiscalizaram, de forma indireta, com o auxílio do raio-x, a bagagem de uma mulher, nacional do Canadá, de 59 anos de idade, e perceberam material orgânico compactado nas laterais de uma mala. Conduzida à delegacia e na presença de testemunhas, a mala foi aberta e as substâncias compactadas, nas cores bege e branca, foram identificadas como cocaína, cujo volume somou mais de três quilos. A suspeita, que pretendia embarcar para Doha, no Catar, recebeu voz de prisão.

Em outra ocorrência, a mala pertencente a uma passageira, nacional do Peru, de 62 anos de idade, que foi impedida de desembarcar no Brasil e retornou ao seu país, ficou nas esteiras de bagagens e, após ser recolhida, foi direcionada à Receita Federal. Após ser submetida à fiscalização indireta, os servidores da Receita perceberam que a mala continha substância orgânica em suas estruturas e a apresentaram à PF. Sob uma camada de fibra de vidro, os policiais retiraram quase três quilos de cocaína.

A presa será apresentada à Justiça Federal, onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.