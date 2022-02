Prefeitura abre 30 mil vagas para cursos gratuitos em espaços educacionais de Guarulhos

A partir da próxima segunda-feira (21), das 8h às 16h, os CEUs de Guarulhos, os Centros Municipais de Educação e de Incentivo à Leitura abrem inscrições para cursos gratuitos nas mais variadas áreas, como artes, música, teatro, línguas, danças e esportes. Os interessados têm até o dia 28 de fevereiro para escolher o curso de sua preferência e se matricular na unidade mais próxima de sua casa. São 30 mil vagas disponibilizadas, com cursos para todas as idades.

Os espaços educacionais incluem o Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), o Adamastor, o Parque Júlio Fracalanza, o Centro de Educação Ambiental (Cemea), o Parque Chico Mendes, os Centros Municipais de Incentivo à Leitura (CMILs) Luis de Camões e Fernando Pessoa, além dos 13 CEUs da cidade, abertos à comunidade 360 dias por ano para atender crianças, jovens, adultos e idosos.

Coordenados pelo Programa Escola 360 da Prefeitura de Guarulhos, os 19 espaços educacionais oferecem inúmeras atividades e cada unidade possui sua grade de cursos, ministrados por professores da rede municipal de ensino e da Secretaria de Esporte e Lazer, além de voluntários e parceiros.

Dentre os cursos ofertados estão ginástica, futsal, vôlei, corrida, capoeira, lutas, pilates, ballet, inglês, espanhol, hidroginástica, jazz, trompa, prática de banda, violão, guitarra e artesanato, entre outros.

Neste ano o Cemear está com vagas distribuídas em diversos cursos novos, tais como Libras (Língua Brasileira de Sinais), português como segunda língua para surdos, dança do ventre, alongamento e flexibilidade, dança para a melhor idade, fotografia, experimentações e investigações sonoras, entre outros de música. Além disso, as aulas do curso A Língua Portuguesa como Acolhimento a Imigrantes e Refugiados continuam no espaço.

Para realizar a matrícula os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de endereço.

Serviço

Cursos gratuitos nos espaços educacionais da Prefeitura

Inscrições: de 21 a 28 de fevereiro

Horário: das 8h às 16h

Local: Secretaria dos CEUs, CMEs e CMlLs

Início das aulas: 1ª semana de março

Espaços educacionais

Cemear

Rua Abílio Ramos, nº 122 – Macedo

2475-7300 (ramais: 7430 e 7449)

Centro de Educação Ambiental (Cemea) Parque Chico Mendes

Av. José Miguel Ackel, 1100 – Vila Isabel

CEU Bambi

Rua Benedito Thieso, s/nº – Pq. Residencial Bambi

Fone: 2408-5402

CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso

Fone: 2088-3508

CEU Continental

Avenida Maria Gebin de Morais, 867 – Parque Continental II

Fone: 2086-1002

CEU Jardim Cumbica

Avenida Atalaia do Norte, nº 544 – Jd. Cumbica

Fone: 2412-2771

CEU Ottawa-Uirapuru

Rua Morada Nova, nº 208 – Jd. Ottawa

Fone: 2279-2705

CEU Paraíso-Alvorada

Rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso

Fone: 2456-2524

CEU Parque São Miguel

Rua Joaquim Moreira, s/nº – Pq. São Miguel

Fone: 2421-2445

CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Fone: 2489-3500

CEU Ponte Alta

Avenida Florestan Fernandes, s/nº – Jd. Ponte Alta

Fone: 2436-6813

CEU Presidente Dutra

Final da Rua Maria de Paula Motta – Jardim Presidente Dutra

Fone: 2432-8930

CEU Rosa de França

Rua Sergipe, s/nº – Jd. Rosa de França

Fone: 2304-7589

CEU São Domingos

Estrada do Elenco, 848 – Jd. São Domingos

Fone: 96860-9478

CEU Vila São Rafael

Rua Deus do Sol, s/nº – Vila São Rafael

Fone: 2304-6012

CME Adamastor

Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Fone: 2472-5402

CME Júlio Fracalanza

Rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta

Fone: 2402-9657

CMIL Luis de Camões

Rua José Maria de Oliveiras Morais, 94 – Gopoúva

Fone: 2409-9432

CMIL Fernando Pessoa

Praça Estrela, 360 – Cidade Soberana

Fone: 2087-8640