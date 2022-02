Governo de SP disponibiliza 4 mil vagas para cursos de qualificação gratuitos do Via Rápida

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, disponibiliza 4.000 vagas para cursos de qualificação profissional em diversas áreas neste mês de fevereiro. Os cursos têm carga horária entre 60 e 100 horas, são totalmente gratuitos e estão disponíveis no formato remoto com aulas ao vivo, no modelo de Ensino à Distância (EAD).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de fevereiro pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br.

Podem se inscrever candidatos e candidatas alfabetizados(as) que tenham idade mínima de 16 anos. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A convocação dos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início em 8 de março. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Bolsa-auxílio

Os estudantes matriculados nos cursos de qualificação do programa Via Rápida receberão uma bolsa única de R$ 210 para ajuda em suas despesas durante sua realização. O auxílio será disponibilizado aos alunos que cumpram os requisitos e concluam o programa com frequência mínima de 75%.

O pagamento será feito por meio do programa Bolsa do Povo. Até o final de 2022, serão ofertadas 30 mil vagas de qualificação profissional com bolsa-auxílio. Para receber o benefício, além de ser desempregado e estar frequente no curso, o estudante não pode estar recebendo seguro-desemprego.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico exerce um papel fundamental para a retomada do crescimento econômico do Estado para atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo com foco na geração de emprego e renda e incentivar a inovação tecnológica. Além disso, oferece qualificação profissional para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Entre os principais programas da pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, IdeiaGov, Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance. No total, são 11 órgãos vinculados à secretaria como o Centro Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Universidade de São Paulo.

Sobre o Via Rápida

O Via Rápida oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e geração de renda. Os cursos são oferecidos de acordo com o mercado de trabalho de cada região em parceria com os municípios, por meio do Centro Paula Souza e Senac.