Guarulhos imuniza quase 6 mil pessoas em ação especial de vacinação contra a covid-19

Em mais um esforço para ampliar o acesso à vacina contra a covid-19, a Prefeitura de Guarulhos aplicou 5.856 doses contra a doença com a abertura de 44 UBS em dois dias. Foram 4.543 doses aplicadas no sábado (26), em 36 UBS, e 1.313 na segunda-feira (28), quando oito unidades também estavam abertas exclusivamente para vacinação.

Das doses administradas no sábado, 2.188 foram adicionais, 1.893 primeiras doses e 462 da segunda aplicação. A região que mais vacinou foi a São João/ Bonsucesso, com 1.709 doses aplicadas, enquanto que a que menos vacinou foi a região Centro, com 912 pessoas vacinadas.

A vacinação realizada na segunda-feira também teve a dose adicional entre as mais aplicadas, com 790. Da primeira dose foram 289 e, da segunda, 234 aplicações. Nesse dia, a região Centro foi a que mais vacinou, já que 552 pessoas receberam uma das doses. A que menos vacinou foi a região Cantareira, com apenas 167 doses administradas.

A Secretaria da Saúde segue com a vacinação em 68 UBS, sendo 47 polos de vacinação infantil, lembrando que crianças de cinco anos e aquelas pertencentes à faixa etária de cinco a 11 anos com alto grau de imunossupressão são vacinadas somente no Ambulatório da Criança e nas UBS Vila Fátima, Vila Galvão, Haroldo Veloso e Cummins.

Os endereços das unidades podem ser consultados em bit.ly/EndereçosUBSGru e para se vacinar basta apresentar documento original com foto, cartão SUS (se tiver), CPF e comprovante de residência em Guarulhos.

Polos de vacinação infantil

Os polos de vacinação infantil para crianças de cinco a 11 anos são as UBS Paraventi, Flor da Montanha, São Ricardo, Cecap, Vila Fátima, Vila Barros, Cavadas, Munhoz, Ponte Grande, Tranquilidade, São Rafael, Jardim Vila Galvão, Vila Galvão, Rosa de França, Palmira, Paulista, Continental, Recreio São Jorge, Cabuçu, Acácio, Belvedere, Primavera, Santa Lídia, Jovaia, Fortaleza, Seródio, Haroldo Veloso, Santos Dumont, Nova Bonsucesso, Vila Carmela, Inocoop, Soberana, Lavras, Ponte Alta, Santa Paula, Jacy, Cummins, Cumbica, Soimco, Uirapuru, Parque Jandaia, Normandia, Piratininga, Cumbica I, Jurema e Santo Afonso, além do Ambulatório da Criança, no Centro.