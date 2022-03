Presidente do Instituto Lixo Zero discute gestão de resíduos e sustentabilidade no HOJE TV

O convidado desta quarta-feira (02) do HOJE TV foi Rodrigo Sabatini, presidente Nacional do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB). O instituto é uma organização da sociedade civil autônoma, sem fins lucrativos pioneira na disseminação do conceito Lixo Zero no Brasil. Fundado em 2010, O ILZB representa no Brasil a ZWIA – Zero Waste International Alliance, movimento internacional de organizações que desenvolvem o conceito e princípios Lixo Zero no Mundo.

Sabatini tem dedicado os últimos anos à causa ambiental, procurando sensibilizar as pessoas para a mudança de atitude em relação aos resíduos que são produzidos individualmente e a destinação dada a cada um. “Por muitos anos eu procurava a eficiência do lixo, isto é, como destinar os resíduos de forma correta. Porque toda vez que você consome alguma coisa gera resíduos que podem ser recicláveis ou compostáveis”, disse ele durante entrevista ao jornalista Maurício Siqueira.

Segundo o ILZB, o “conceito lixo zero consiste no máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e a redução – ou mesmo o fim – do encaminhamento destes materiais para os aterros sanitários e\ou para a incineração. Uma gestão Lixo Zero é aquela que não permite que ocorra a geração do lixo, que é a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos”.

“Quando bebemos água em uma garrafa de plástico ela não é considerada lixo dentro da geladeira ou na mesa de jantar. Mas, quando terminamos de beber ela automaticamente passa ser lixo, porém, ainda é uma garrafa. Ela tem mercado, vale dinheiro, pode voltar a ser outra garrafa ou ser reutilizada de alguma forma, então não pode ser considerada lixo”, explicou Sabatini ressaltando que 50% das cidades brasileiras jogam os resíduos produzidos em rios, terrenos ou áreas verdes.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.