PF apreende cigarros de maconha e cocaína no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, apreendeu na tarde de ontem (3), com dois passageiros, cigarros de maconha e cocaína.

Foram duas ações distintas. No embarque doméstico, policiais federais foram acionados por funcionários que atuam nos canais de inspeção, em razão da suspeita de que um passageiro, que embarcaria para Recife, em Pernambuco, estaria na posse de cigarros compostos por substância proibida. O passageiro foi conduzido à sede policial e, em seu desfavor, foi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência, pois a substância contida nos cigarros foi identificada como maconha.

Em outra ação, policiais federais que fiscalizavam os passageiros na fila do check-in de voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes, selecionaram um passageiro e submeteram sua bagagem de mão à fiscalização indireta, por meio do raio-x. As imagens indicaram matéria orgânica nas estruturas de sua mala. Conduzido à delegacia, o suspeito, nacional da Colômbia, recebeu voz de prisão após serem retirados, do fundo falso da mala, dois quilos de cocaína. O suspeito, que embarcou em Guaiaquil, no Equador e fez escala no Panamá, tinha como destino final as Ilhas Seychelles.

O preso será apresentado à Justiça Federal onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.