STF mantém fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões para 2022

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter o valor de R$ 4,9 bilhões para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deste ano. O fundo é destinado ao financiamento público de campanhas políticas e está previsto no orçamento federal de 2022 e foi sobre esse tema que tratou Armando Matos, presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), no HOJE TV desta sexta-feira (4), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira. “Quem não conhece, não sabe que a verba é definida através do deputado federal. Tem partido que quer dobrar a bancada para conseguir dobrar também o valor do fundo”, afirmou ele.

No Congresso Nacional, parlamentares não atuam apenas individualmente. Para ter maior influência, eles se unem em grupos e blocos. Um dos grupos mais famosos é o chamado Centrão que é formado por congressistas de diversos partidos, ele tem poder para mudar o equilíbrio de forças nas duas Casas, especialmente na Câmara dos Deputados.

“Esse acordo com o STF foi feito com o Centrão, que sempre mandou em todos os governos desde Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Ou seja, depende do Centrão, se não tiver acordo com ele, não governa. Nós temos 28 deputados, isso vai dar R$ 300 milhões para o PDT. Só que desse dinheiro, 30% vai para a campanha de presidente da República e para aqueles que serão eleitos como governadores. Outros 30% são as cotas das mulheres para o Brasil inteiro, com isso o PDT tem R$ 90 milhões para as mulheres. Hoje são poucos os partidos que têm mulheres igual ao PDT em suas governanças. Com isso sobra R$ 120 milhões para o Brasil inteiro, para os candidatos, dá um real para cada um”, explicou.

De acordo com Matos, como a eleição esse ano é estadual, federal e para governador, o dinheiro não vem para o município. “Essa verba vai para o estado e ele quem divide para os candidatos. Quando é eleição municipal é deliberada uma verba para os seus candidatos fazerem propaganda e material”, encerrou.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.