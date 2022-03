Fotografias feitas por mulheres em situação de vulnerabilidade estão em cartaz em estação da Linha 4-Amarela

A ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela, em parceria com a ONG ImageMagica, traz, em março, uma exposição com fotografias produzidas por participantes do projeto Escola do Olhar.

Apresentada pelo Ministério do Turismo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a exposição mostra o resultado do projeto, que propõe um mergulho em autoconhecimento e acesso à arte e cultura para crianças, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

No mês em que se homenageia a luta e conquista das mulheres por seus direitos – Dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, a ImageMagica reúne, na Estação Fradique Coutinho, imagens dos 25 anos de história sobre participantes que descobriram, além de técnicas de fotografia, uma nova forma de ver o mundo.



É desta forma que nasceram as imagens expostas na Linha 4-Amarela. Quem passar pela estação durante o mês de março poderá ver de perto o resultado do projeto.

“Mais do que um lugar de passagem, as estações da Linha 4-Amarela são espaços voltados para iniciativas como essa exposição que incentiva um olhar mais empático sobre vulnerabilidade social, um compromisso que permeia diversas ações da ViaQuatro e seu objetivo de ser referência em mobilidade humana”, diz Juliana Alcides, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da concessionária.

Em breve, a mostra também estará disponível nas páginas oficiais da concessionária no Facebook e Instagram.

Serviço:

Exposição – Projeto: Escola do Olhar

Estação Fradique Coutinho: até 31 de março



Sobre ONG ImageMagica

Fundada pelo fotógrafo e empreendedor social André François, a ImageMagica tem como missão promover o desenvolvimento humano por meio da fotografia. Com a convicção de que a transformação começa pelo olhar, a ONG desenvolve ações nas áreas de educação, saúde e cultura estimulando as pessoas a refletirem sobre o seu entorno e, assim, transformarem a si próprias e o ambiente onde vivem. Desde 1995, já foram mais de 400 mil olhares transformados com projetos realizados em 19 países. Saiba mais em nosso site.

Sobre a ViaQuatro:

A ViaQuatro é a concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e o primeiro contrato Parceria Público-Privada (PPP) assinado no país. Na América Latina, a Linha 4-Amarela é pioneira no uso do sistema driverless, operação automática sem a presença de condutor dentro do trem, que permite a supervisão permanente de velocidade, conferindo mais segurança e precisão à operação.