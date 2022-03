Guarulhos inicia aplicação da quarta dose contra a covid em idosos acima de 80 anos

A partir desta segunda-feira (21) a Prefeitura de Guarulhos inicia a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 em idosos com 80 anos ou mais que já receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses. A orientação é do Governo do Estado, que segue a recomendação do Comitê Científico da Covid do Estado de São Paulo.

Em Guarulhos, segundo dados extraídos do sistema Vacivida, da população de idosos acima de 80 anos, estimada em cerca de 16 mil, 13.930 receberam a terceira dose contra a covid-19. Portanto, todos os idosos pertencentes a essa faixa etária podem procurar uma das 69 UBS da cidade, exceto a Alvorada, para receber a quarta dose, desde que tenham recebido a terceira há mais de quatro meses. Para se vacinar é necessário apresentar documento com foto e cartão de vacinação.

Desde o início da pandemia os idosos, principalmente os acima de 80 anos, continuam sendo um dos grupos com maior risco de morrer pela covid-19, com 17,32% do total de óbitos registrados até esta sexta-feira (18) em Guarulhos. No entanto, somente este ano, desde 1° de janeiro, as mortes nessa faixa etária correspondem a 34,67% do total, daí a importância da aplicação da quarta dose.

Confira os endereços das UBS de Guarulhos em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.