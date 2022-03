Orquestra Jovem apresenta obras-primas do barroco no Teatro Adamastor

Duas gerações do canto lírico brasileiro juntas em torno de obras fundamentais do barroco. No próximo domingo (27), às 17h, as cantoras Heloisa Petri e Luciana Bueno sobem ao palco do teatro Adamastor com a Orquestra Jovem de Guarulhos para o espetáculo Obras-primas do Barroco, da série Convidados Especiais. Os ingressos gratuitos estão disponíveis para retirada no site http://orquestrasdeguarulhos.com/. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, o espetáculo será transmitido pelas redes sociais das orquestras no YouTube e no Facebook.

A soprano Heloisa Petri e a mezzo-soprano Luciana Bueno se unem na interpretação de Stabat Mater, obra de referência do repertório dedicado ao barroco composta pelo italiano Giovanni Battista Pergolesi.

Pergolesi morreu de tuberculose muito jovem, em 1736, aos 26 anos. O texto, com temática intensa e música composta no leito de morte, garante à obra grande expressividade.

Stabat Mater é uma peça muito tradicional do repertório sinfônico. É conhecida como um dos textos mais tristes da tradição cristã, datado do século XIII e atribuído ao beato Jacopone da Todi. Narra o momento em que Maria vê Cristo pendendo na cruz, logo após a crucificação. Apesar de todo o sofrimento que a história evoca, não é um texto de desesperança; trata-se da aceitação do sofrimento e fortalecimento para enfrentar o futuro.

Sob regência do maestro Emiliano Patarra, o programa conta ainda com a apresentação de outra obra importante do barroco, Aquática de Händel, peça festiva e de celebração composta a pedido do rei George da Inglaterra e apresentada pela primeira vez à beira do rio Tâmisa em 17 de julho de 1717.

O espetáculo também é dedicado à memória de Rubens Fernandes Bueno, o Rubinho, servidor da Secretaria de Cultura que faleceu no último dia 15 de março.

Serviço

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo

Transmissão pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: https://youtu.be/XkXDrEhz7To

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/