Muros da CPTM recebem arte de grafite no projeto Galeria a Céu Aberto

Cerca de 20 artistas vão aplicar seus traços, desenhos e cores em formato de grafite nos muros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no projeto Galeria a Céu Aberto até o dia 28 de março. As artes com temática livre foram escolhidas pelo programa Edital 10 – Lei Aldir Blanc, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos.

Durante os próximos dias, os muros que pertencem à CPTM serão telas para receber os trabalhos dos artistas nas avenidas Brasil, altura do número 2035 ao 2725, Lourenço Paganucci, do número 01 ao 1133, Godofredo Osório Novaes, do 1 ao 1170, em Ferraz de Vasconcelos.

Os desenhos das intervenções artísticas urbanas vão mostrar diversos temas, como homenagem aos médicos em virtude do esforço no atendimento à pandemia da covid-19, valorização da natureza, além trazer reflexões sobre a vida cotidiana e as questões sociais.

Além de muros no trecho atendido pela CPTM, os artistas vão criar painéis de grafite em vários pontos da cidade.

Arte Urbana na CPTM

A CPTM apoia a arte urbana para se aproximar do público jovem e incentivar a conservação e renovação dos seus espaços, além de promover a valorização do grafite. No projeto “Galeria de Arte a Céu Aberto nos muros da CPTM” ocorrem intervenções de arte urbana como grafite, mosaico, xilogravura, entre outros.

Ao longo dos últimos anos, estações e muros da ferrovia vêm se transformando em grandes galerias de arte urbana.

Para a realização dos projetos de grafite, a CPTM mantém inúmeras parcerias com artistas independentes. Além das comunidades convidadas, as ações de grafite contam com o apoio de empresas, ONGs e prefeituras.

Serviço:

Galeria a Céu Aberto – Grafite nos muros da CPTM

Parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos

Até 28/03

Locais: Avenida Brasil, altura do número 2035 ao 2725; Avenida Lourenço Paganucci, do número 01 ao 1133 e Avenida Godofredo Osório Novaes, do 1 ao 1170.