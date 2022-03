Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 25 de março de 2022

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

OBJETO: Fornecimento de vale-refeição/alimentação, aos servidores municipais da Prefeitura de Guarulhos/SP.

VALOR: R$ 11.057.042,36

CONSTRUTORA SANDIN LTDA – EPP

OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras do Complexo Escolar do Jardim Acácio – Creche, Pré-escola (Lote I) e construção de escola na Rua Andrômeda X Estrada do Zircônio – EPG Mario Lago – (Lote II) – 11ª medição – período medido 01/01/2022 a 31/01/2022 e 12° medição – período medido 01/02/2022 à 28/02/2022, com fornecimento de material e equipamento.

VALOR: R$ 5.997.762,53

CONSÓRCIO LIMPA GUARULHOS

OBJETO: Despesas com a prestação do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos.

VALOR: R$ 5.369.909,58

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Controle, operação e fiscalização de portaria com efetiva cobertura dos postos designados pela Secretaria de Educação.

VALOR: R$ 5.299.205,96

SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

OBJETO: Serviços especializados de limpeza de prédios, mobiliários e equipamentos escolares.

VALOR: R$ 4.216.443,30

CDR PEDREIRA CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S/A

OBJETO: Serviço de recebimento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos gerados no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 2.218.523,57

SUSTENTARE SANEAMENTO S/A

OBJETO: Serviços especializados em varrição manual e coleta de seus resíduos no Município de Guarulhos.

VALOR: R$ 1.419.890,64

CONSÓRCIO MOVI-GRU – CONSÓRCIO MOBILIDADE VIÁRIA GUARULHOS

OBJETO: Serviços técnicos de gerenciamento de tráfego por meio de tecnologia.

VALOR: R$ 964.062,00

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

OBJETO: Fornecimento de fralda descartável geriátrica.

VALOR: R$ 880.250,24

DALEFRUT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R$ 652.923,04