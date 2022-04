Thiago Surfista deixa a Secretaria Municipal do Meio Ambiente

O vereador Thiago Surfista (PSD), que estava como secretário municipal do Meio Ambiente de Guarulhos, deixa o cargo nesta sexta-feira, dia 1º de abril, para atender a legislação, a fim de estar apto a concorrer a algum cargo eletivo em outubro próximo. A exoneração está no Diário Oficial do Município de hoje.

Thiago Surfista é o único secretário do governo Guti a se desincompatibilizar da função devido às eleições deste ano. Desta forma, ele poderá vir a ser candidato a deputado federal. O nome do substituto dele na Secretaria do Meio Ambiente não foi definido ainda.