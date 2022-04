Saiba quais são os ‘poderes’ de Arthur Aguiar no Quarto Secreto do ‘BBB 22’

Arthur Aguiar foi o escolhido para entrar no Quarto Secreto do “BBB 22”. Diferente dos outros anos, desta vez a dinâmica permite uma interação mais direta com a casa e concedeu ao brother alguns poderes. Assim como ocorreu no “BBB 21” com Carla Diaz, o ator tem acesso às imagens da casa, porém sem áudio, e, para conseguir ouvir o que está sendo conversado, é necessário usar um card.

A diferença é que os cards de Arthur têm consequências para os demais participantes. São elas: cooler liberado; manutenção interna ou externa; cortar a água; despertar a casa; e colocar todos na Xepa.

Se ele usar todos os cinco cartões, será liberado um sexto que permite ver um flashback da sua falsa eliminação, com a reação dos brothers minutos depois da sua saída.

Outro ponto é que ele é avisado quando os brothers estão falando sobre ele. Na primeira noite, Arthur já usou três poderes. O primeiro foi a liberação do cooler com bebidas. “Eles bebem, falam mais”, argumentou.

Depois disso, ele usou o card que gerou uma manutenção externa e todos tiveram que entrar para a casa. Por fim, antes de dormir, ele cortou a água.

Pedro Scooby, que estava tomando banho, foi surpreendido: “Ih, sem água, mano”, disse ele para Paulo André. O surfista, então, resolveu mergulhar na piscina para se limpar.

O Quarto Secreto deve durar até quinta-feira, 7, de manhã. Em seguida, Arthur retorna para o jogo. O programa ainda não informou como será a volta dele – e se ele terá outros poderes quando voltar.

Vale lembrar que Carla Diaz ganhou o poder de vetar decisões do Anjo, seja na escolha do Monstro ou na imunização. Porém, a atriz não usou o veto, o que gerou memes que são usados até hoje.