Quinta do Olivardo tem cardápio especial na Semana Santa

Localizado na Rota do Vinho em São Roque, a menos de 70 quilômetros de São Paulo, a Quinta do Olivardo é opção para quem deseja aproveitar com a família o almoço do feriado de Sexta-feira Santa, passear no sábado ou celebrar o domingo de Páscoa.

A tradicional vinícola e restaurante de gastronomia portuguesa oferece um cardápio variado, além de destacar um dos ingredientes que é a estrela de suas sugestões e que ganha destaque à mesa, o bacalhau.

Entre as várias opções de preparo do bacalhau, como à Moda da Casa, do Pipo, à Lagareiro, Com Natas, o menu também traz salmão à moda, arroz com sardinha, lasanha de alcachofra, bolinho de bacalhau, alheira defumada, espetada madeirense, várias carnes, sobremesas como pastel de nata (Belém), pastel de Santa Clara, doces portugueses, rabanada portuguesa, sorvetes, além de vinhos e sucos produzidos artesanalmente.

A estrutura do restaurante é um convite a diversão e confraternização para todas as idades, com muito espaço ao ar livre, circuito de aventuras com brinquedos, arvorismo, tirolesa de 240 metros de extensão, parede de escalada, cama elástica, lago com pedalinho e uma mini fazendinha com animais para que os “miúdos” (maneira que carinhosamente, Olivardo Saqui, proprietário da casa, chama as crianças) tenham uma experiência única para guardar em suas memórias.

“Nossa Quinta é um pedacinho de Portugal situado em uma ampla área verde. Esperamos pais, miúdos e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis e celebrar a vida nesta Semana Santa”, enfatiza Olivardo.

Serviço:

Quinta do Olivardo – São RoqueSegunda a Domingo – das 10h às 17h

WhatsApp (11) 97088-5401

Estrada do Vinho, km 4 – São Roque, SP

Instagram: @quintadoolivardo