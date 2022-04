‘A Bela e a Fera Experience’ reestreia no Morumbi Town

A experiência imersiva ao mundo mágico de A Bela e a Fera Experience volta a São Paulo no mês de maio. Em novo local dentro do Shopping Morumbi Town, a estrutura ficará montada em um espaço ainda mais amplo e confortável, e que foi totalmente reestruturado para receber a atração.

Ao chegar no espaço de mais de 700mts², os visitantes logo serão recebidos pelos funcionários da realeza para que entrem no clima da experiência. A seguir, serão convidados ao baile real, onde serão levados até seus respectivos lugares. Já acomodados em suas mesas, os presentes poderão pedir alimentos e bebidas do cardápio com delícias que vão de hambúrgueres a deliciosas sobremesas.

A apresentação conta a clássica história, originalmente escrita pela francesa Gabrielle-Suzanne Barbot em 1740. A Bela e a Fera Experience apresenta muita música, dança, teatro e ilusionismo, além de efeitos especiais visuais e olfativos durante todo o percurso.

O figurino é um show à parte. Com grande riqueza de detalhes, darão vida e realismo aos clássicos personagens Bela, Fera (que se transforma em príncipe), Candelabro, Relógio e muitos outros. Toda a equipe (recepcionistas, vendedores e garçons) também estará caracterizada com figurinos de época para que a imersão seja ainda mais completa.

Os valores de A Bela e A Fera Experience começam a partir de R$35, e podem ser adquiridos pelo site www.abelaeaferaexperience.com.br. O evento atende a todas as regras sanitárias de combate à pandemia.

As experiências:

A Bela e a Fera Experience traz, nesta nova temporada, dois formatos diferentes. A partir de 7/5, o público poderá comprar ingressos para a já conhecida apresentação dessa história de contos de fadas optando também pelo menu gastronômico. Já a partir de 19/5, as pessoas podem optar por irem viver a experiência temática de outra forma, em sessões em que a apresentação não acontecerá. Essa opção dará acesso ao espaço, que se tornará um grande restaurante temático em que os presentes poderão desfrutar do menu variado e poderão tirar fotos com os personagens que circularão pelo ambiente instagrmável. Mais informações sobre valores e sessões estão disponíveis no serviço do press release.

Protocolo Covid

Para acesso ao local do evento é obrigatório que pessoas a partir de 7 anos de idade, ou seguindo o calendário de vacinação vigente no município apresentem comprovante de vacinação contra COVID-19 com, no mínimo, a primeira dose – físico ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS).